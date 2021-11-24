Убийца жены из Нязепетровска, заставивший участвовать в преступлении маленькую дочь, признан невменяемым

Житель Нязепетровска (Челябинская область), с особой жестокостью убивший свою жену и заставивший их общую дочь участвовать в преступлении, признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности за содеянное.

Сегодня, 24-го ноября, Челябинский областной суд огласил постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении гражданина Яппарова 1975-го года рождения, имеющего среднее специальное образование, работавшего слесарем-электромонтажником, ранее не судимого.

Суд установил, что вечером 11-го сентября прошлого года мужчина со своей супругой распивал алкоголь. Вместе с родителями дома находились их дочери 2011-го и 2017-го годов рождения. У отца семейства, страдающего синдромом зависимости от употребления алкоголя второй стадии, на фоне острой алкогольной интоксикации развилось временное психическое расстройство и намерение убить жену. Для этого он начал поочередно наносить удары по голове потерпевшей ножами и металлическими совками, бил и пинал ее.

Кроме того, угрожая старшей девочке, он заставил ее несколько раз ударить маму по голове металлическим совком. Смерть пострадавшей наступила на месте происшествия от травмы головы. Посмертно подсудимый в присутствии малолетней дочери нанес женщине множество ножевых ран в грудь и одно ранение голову.

В судебном заседании Яппаров признал совершение им запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105, ч.4 ст. 150 УК РФ. От дачи показаний мужчина отказался.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, житель Нязепетровска совершил инкриминируемые ему деяния в состоянии невменяемости, в остром интоксикационном психозе с искажениями восприятия, бредовыми переживаниями, психомоторным возбуждением и последующей тотальной амнезией происшедшего.

Суд с учетом заключения экспертов сделал вывод, что по своему психическому состоянию Яппаров представляет опасность для себя и окружающих, поскольку может причинить им существенный вред. Суд признал его невменяемым, освободил от уголовной ответственности за совершение запрещенных законом деяний – Яппаров отправится в психбольницу, где его будут принудительно лечить.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.