УФСБ Челябинской области ловит в регионе участников террористической организации «Колумбайн»

УФСБ Челябинской области в первом квартале текущего года установило среди жителей региона 22-х участников и одного модератора запрещенного в России колумбайн-сообщества. Выявленные ресурсы, пропагандирующие идеологию террористической организации, заблокированы.

Отметим, международное молодежное движения «Колумбайн» было признано террористической организацией в феврале этого года решением Верховного суда РФ, который запретил деятельность данного сообщества на территории страны. Судебное решение вступило в законную силу 11-го февраля.

Как отмечают в пресс-службе регионального управления ФСБ России, необходимость борьбы со «скулшутингом» (вооруженное нападение одного или нескольких учащихся на людей в учебном заведении – прим.) возникла в связи с прокатившейся в России после 2018-го года волны преступлений, связанных с актами насилия в школах.

«Участники колумбайновского движения, среди которых зафиксированы и зарубежные модераторы, нередко вовлекают в свои ряды учащуюся молодежь, героизируют преступников, пропагандируют в социальных сетях и мессенджерах идеологию массовых убийств, провоцируя молодых людей на совершение резонансных насильственных преступлений, классифицируемых Уголовным кодексом Российской Федерации как преступления против общественной безопасности и общественного порядка», - отмечают в УФСБ России по Челябинской области.

На территории РФ органы безопасности, правоохранительные и

правоприменительные структуры, различные ведомства и

образовательные учреждения проводят постоянную работу по

выявлению колумбайн-сообществ, пресечению их деятельности,

профилактике преступлений, подчеркнули в региональном управлении ФСБ.