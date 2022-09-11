11.09.2022
В Челябинске полицейские «накрыли» четыре нелегальных пункта приема металлолома
11.09.2022
Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки
11.09.2022
Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей
11.09.2022
Перекресток на Сони Кривой и Энгельса в Челябинске открыт для транспорта
11.09.2022
«Челябинск читающий» привлек на Кировку большое число книголюбов
11.09.2022
Челябинская Аллея первоклассников пополнилась новыми лицами
Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки
02.09.2022
В Миассе сотрудники ДПС задержали нетрезвого парня за рулем угнанного авто
17.03.2021
Известный в Челябинской области автоугонщик Килиевич останется в колонии
17.02.2020
Угон на миллион: челябинцы лишились своих иномарок, пожалев денег на платную парковку
30.07.2018
В поселке Горняк воры, снеся ворота на автостоянке, угнали иномарку
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022