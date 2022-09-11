Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки

В Коркинском районе (Челябинская область) мужчина лишился автомобиля ВАЗ-2108, которая впоследствии была найдена в карьере около Дубровки.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, свою машину с ключами от замка зажигания он оставил в ночное время на 30-м километре автодороги Челябинск – Троицк после ДТП, рассчитывая позже за ней вернуться. Однако по возвращении автомобиля на месте не обнаружил.

Похищенную «восьмерку» обнаружили через несколько дней в заполненном водой карьере около деревни Дубровка: ее увидел на дне местный рыбак. По предварительным данным, у машины разбили фары и окна, а потом ее подожгли.

По обстоятельствам угона автомобиля в ОМВД по Коркинскому муниципальному району возбуждено уголовное дело. Оперативники уголовного розыска установили и проверили всех тех, кто мог находиться в ночное время недалеко от места стоянки автомобиля.

В результате под подозрением оказались трое молодых жителей района. В настоящее время с ними проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств.

За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.