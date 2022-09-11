Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркинский район
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Коронавирус
Транспорт
ЖКХ
Детское питание
Экология
Метро в Челябинске
Дороги
Клещи
Сельское хозяйство
Педофилы
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Коронавирус
Транспорт
ЖКХ
Детское питание
Экология
Метро в Челябинске
Дороги
Клещи
Сельское хозяйство
Педофилы
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 11 сентября, в России отмечают День трезвости. В этот день в храмах молятся о людя
11.09.2022

В воскресенье отмечают Всероссийский День трезвости, в храмах молятся о страждущих недугом винопития или наркомании
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники «ЧелябГЭТа», обеспечивавшие развоз горожан после праздничного салюта, пожаловались на
11.09.2022

Кому радость, а кому – мука: сотрудники «ЧелябГЭТа» считают, что о них в День города забыли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск отметил свой 286-й день рождения без серьезных происшествий, сообщает пресс-служба мэри
11.09.2022

Челябинск отметил свой 286-й день рождения без серьезных происшествий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, десятого сентября, отгремела большая часть ярких, масштабных праздничных мероприятий п
11.09.2022

Подземелье ужасов: челябинцы шли праздновать День города, рискуя здоровьем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывший советник главы Челябинска, бизнесмен Петр Конарев арестован сегодня,
10.09.2022

Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев арестован в День города
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2022

В Челябинске полицейские «накрыли» четыре нелегальных пункта приема металлолома

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2022

Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2022

Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2022

Перекресток на Сони Кривой и Энгельса в Челябинске открыт для транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2022

«Челябинск читающий» привлек на Кировку большое число книголюбов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2022

Челябинская Аллея первоклассников пополнилась новыми лицами
угон автомобиля
Происшествия
11.09.2022 20:38

Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки

В Коркинском районе (Челябинская область) мужчина лишился автомобиля ВАЗ-2108, которая впоследствии была найдена в карьере около Дубровки.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, свою машину с ключами от замка зажигания он оставил в ночное время на 30-м километре автодороги Челябинск – Троицк после ДТП, рассчитывая позже за ней вернуться. Однако по возвращении автомобиля на месте не обнаружил.

Похищенную «восьмерку» обнаружили через несколько дней в заполненном водой карьере около деревни Дубровка: ее увидел на дне местный рыбак. По предварительным данным, у машины разбили фары и окна, а потом ее подожгли.

По обстоятельствам угона автомобиля в ОМВД по Коркинскому муниципальному району возбуждено уголовное дело. Оперативники уголовного розыска установили и проверили всех тех, кто мог находиться в ночное время недалеко от места стоянки автомобиля.

В результате под подозрением оказались трое молодых жителей района. В настоящее время с ними проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств.

За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

угон автомобиля
Новости по тегу: угон автомобиля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.09.2022

В Миассе сотрудники ДПС задержали нетрезвого парня за рулем угнанного авто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.03.2021

Известный в Челябинской области автоугонщик Килиевич останется в колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.02.2020

Угон на миллион: челябинцы лишились своих иномарок, пожалев денег на платную парковку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.07.2018

В поселке Горняк воры, снеся ворота на автостоянке, угнали иномарку
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реставраторы компании АО «Ренессанс-реставрация» из Санкт-Петербурга готовятся показать жителям Ч
Общество

Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле

08.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Долгожданная школа в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область), на н
Общество

Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть

07.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие пять-шесть дней Уральский регион, в том числе Челябинская область, будет оставаться в
Среда обитания

Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права

06.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый месяц осени в Челябинской области, сентябрь, по прогнозам синоптиков будет облачным, сырым
Среда обитания

Каким будет сентябрь в Челябинской области

05.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первое сентября 2022 года в Челябинской области оказался самым теплым Днем знаний в регионе за вс
Среда обитания

В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний

03.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске «Эко-Standart» оценил состояние деревьев, высаженных в рамках муниципальных контракт
Среда обитания

Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах

02.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 11 сентября, в России отмечают День трезвости. В этот день в храмах молятся о людя
11.09.2022

В воскресенье отмечают Всероссийский День трезвости, в храмах молятся о страждущих недугом винопития или наркомании
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники «ЧелябГЭТа», обеспечивавшие развоз горожан после праздничного салюта, пожаловались на
11.09.2022

Кому радость, а кому – мука: сотрудники «ЧелябГЭТа» считают, что о них в День города забыли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск отметил свой 286-й день рождения без серьезных происшествий, сообщает пресс-служба мэри
11.09.2022

Челябинск отметил свой 286-й день рождения без серьезных происшествий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, десятого сентября, отгремела большая часть ярких, масштабных праздничных мероприятий п
11.09.2022

Подземелье ужасов: челябинцы шли праздновать День города, рискуя здоровьем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывший советник главы Челябинска, бизнесмен Петр Конарев арестован сегодня,
10.09.2022

Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев арестован в День города
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

11.09.2022 20:46

В Челябинске полицейские «накрыли» четыре нелегальных пункта приема металлолома

11.09.2022 20:38

Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки

11.09.2022 20:17

Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей

11.09.2022 19:53

Перекресток на Сони Кривой и Энгельса в Челябинске открыт для транспорта

11.09.2022 19:43

«Челябинск читающий» привлек на Кировку большое число книголюбов

11.09.2022 19:14

Челябинская Аллея первоклассников пополнилась новыми лицами

11.09.2022 12:36

В Челябинской области в воскресенье проходят выборы

11.09.2022 11:54

В воскресенье отмечают Всероссийский День трезвости, в храмах молятся о страждущих недугом винопития или наркомании

11.09.2022 11:50

На улице Российской в Челябинске открылся портал в подземный мир

11.09.2022 10:35

Кому радость, а кому – мука: сотрудники «ЧелябГЭТа» считают, что о них в День города забыли

11.09.2022 10:10

Челябинск отметил свой 286-й день рождения без серьезных происшествий

11.09.2022 10:01

Подземелье ужасов: челябинцы шли праздновать День города, рискуя здоровьем

10.09.2022 23:04

Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев арестован в День города

10.09.2022 22:30

«Донбасс-Кузбасс»: в Магнитогорск из Горловки приехали «ночные волки»

10.09.2022 20:36

Участковый из Уйского района предотвратил хищение 1,7 миллиона рублей со счета пенсионерки

10.09.2022 19:59

Луганск отмечает 227-й день рождения

10.09.2022 16:22

Челябинск отмечает свое 286-летие под защитой правоохранителей

10.09.2022 15:49

Ситуация с попыткой массового убийства собак в Челябинске на контроле в столичной прокуратуре

10.09.2022 13:31

В Челябинске ограничили движение в районе ледовой арены «Трактор»

10.09.2022 13:25

«Мы вместе!»: более трехсот медработников Челябинской области слетелись на озеро Сугояк

10.09.2022 12:29

Челябинец поверил незнакомке из «брокерской компании» и лишился 1,3 миллиона рублей

10.09.2022 12:16

Челябинск отмечает свой 286-й день рождения и принимает поздравления

10.09.2022 11:32

Силовики задержали экс-советника главы Челябинска

10.09.2022 10:39

«Расстрел» собак в Коркино оказался отловом с целью стерилизации

10.09.2022 09:30

В Челябинске на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись

09.09.2022 19:25

В воскресенье в Челябинске состоится международный вечер бокса и лазерное шоу

09.09.2022 18:56

Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии

09.09.2022 18:47

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

09.09.2022 18:34

АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные

09.09.2022 18:15

В Миассе задержали карманника-рецидивиста с 18 судимостями

09.09.2022 17:54

СК России разыскивает опасных украинских военных преступников и обещает миллион за помощь

09.09.2022 17:39

Что такое современная русская поп-музыка?

09.09.2022 17:11

Крупнейший в России HR-форум состоится на Урале

09.09.2022 17:11

Шел по городу художник: Челябинск в красках

09.09.2022 16:33

Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш

09.09.2022 16:25

В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81

09.09.2022 16:21

В выходные в Челябинской области пасмурно, ветрено и местами дожди

09.09.2022 15:36

Короткое дыхание

09.09.2022 15:11

Челябинской девушке, спасшей выпавшую из окна малышку, помогут исполнить мечту - выучиться на психолога

09.09.2022 15:08

Приветы с фронта: Донбасс благодарит Южный Урал за неоценимую помощь

09.09.2022 14:19

Реконструкция моста через ручей в Трехгорном находится на контроле прокуратуры

09.09.2022 13:39

В Челябинской области рекультивируют еще три свалки ТКО на полученные федеральные средства

09.09.2022 13:38

В Златоусте тлеющая сигарета оставила без жилья три семьи

09.09.2022 13:24

Повышения качества сна: упражнение, которое поможет высыпаться даже за один час

09.09.2022 13:10

Челябинка просит Алексея Текслера включиться в процесс ремонта трамвайных путей на Дзержинского

09.09.2022 12:54

Золотистая картофельная нематода больше не угрожает Челябинской области

09.09.2022 12:36

Пропавшего в Копейске мальчика нашел сын капитана полиции из Челябинска

09.09.2022 12:23

Черная принцесса живет в Челябинске

09.09.2022 11:48

Замглавы МУ «Благоустройства» администрации Златоуста оставлен под стражей

09.09.2022 11:37

В поселке Новосинеглазово скоро закончат благоустройство сквера у пруда

09.09.2022 11:18

ВТБ: продажи ипотеки на Южном Урале выросли на четверть

09.09.2022 11:07

Звезды мирового бокса провели тренировку для юношей и девушек Челябинской области

09.09.2022 11:06

На АЗС в Челябинской области произошло возгорание паров топлива

09.09.2022 10:55

Трансконтинентальный маршрут пройдет по территории Челябинской области

09.09.2022 10:54

Челябинск готовится к масштабному открытию сезонных ярмарок

09.09.2022 10:51

Челябинцев  ждет мото-парад, гигантские раскраски, море подарков и много рока в Парке Гагарина на День города. 6+

09.09.2022 10:31

В Челябинске временно закрывается движение трамваев в Ленинский район

09.09.2022 10:12

Автором Тотального диктанта-2023 станет писатель и журналист из Владивостока

09.09.2022 10:03

Челябинские аграрии представят в Екатеринбурге крупные инвестпроекты и крафтовые фермерские продукты

09.09.2022 09:55

В Челябинске закрыто движение на Солнечной

09.09.2022 09:19

Челябинский театр драмы  начинает сезон с «Женитьбы»

08.09.2022 21:54

По факту стрельбы в парикмахерской Челябинска возбуждено уголовное дело

08.09.2022 21:42

Школьница сорвалась с Аракульского Шихана и погибла

08.09.2022 21:21

Владимир Путин дал команду на запуск движения по четырехполосной трассе «Челябинск-Екатеринбург»

08.09.2022 21:13

В пятницу в Челябинской области местами дожди, ночные заморозки

08.09.2022 21:04

Анонсы событий и мероприятий на девятое сентября (18+)

08.09.2022 18:03

Подпорная стена завода Анания Аникина в Челябинске включена в госреестр объектов культурного наследия

08.09.2022 17:54

Жители Челябинской области стали реже жениться и реже разводиться

08.09.2022 17:45

Жителей Челябинской области приглашают к участию в Кроссе нации

08.09.2022 16:30

Транспорт Челябинска развезет горожан по домам после праздничного фейерверка

08.09.2022 16:00

Челябинцы этим летом реже заказывали лекарства и больше тратили на спорт

08.09.2022 15:59

Житель Миасса перевел мошенникам большую сумму денег, думая, что помогает их ловить

08.09.2022 15:34

Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле

08.09.2022 15:09

«Казачий курень» на Южном Урале объединит и просветит сотни казаков и их семьи

08.09.2022 14:34

В Челябинской области отмечено снижение естественной убыли населения

08.09.2022 14:13

Хакеры взломали «Аркаим» и от лица заповедника просят денег

08.09.2022 14:06

В Челябинской области председатель кооператива «надул» минсельхоз и получил срок

08.09.2022 13:38

В день рождения Челябинска общественный транспорт изменит маршруты движения

08.09.2022 13:20

В Коркино молодой человек на «Ладе» сбил пожилую женщину, она скончалась

08.09.2022 12:50

Владимир Спицын: 50 трудовых лет связаны с металлобазой

08.09.2022 12:24

Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот

08.09.2022 12:18

Запрет полетов в 11 российских аэропортов юга России продлен до 16 сентября

08.09.2022 12:03

За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое

08.09.2022 11:54

Челябинская библиотека имени Татьяничевой превращается в модельную

08.09.2022 11:50

Перевозчик отказался работать на маршруте Челябинск - оз. Увильды («Лесное озеро»)

08.09.2022 11:39

«Здоровая Ферма» рассказала о причинах ликвидации «Уралбройлера»

08.09.2022 11:28

В Челябинске временно закроют перекресток Энгельса и Сони Кривой

08.09.2022 10:43

Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение Храма Александра Невского в Челябинске

08.09.2022 10:31

На II тигрином саммите обменялись опытом и обсудили новые угрозы для амурского тигра

08.09.2022 10:17

«Ростелеком» представит IT-решения на всероссийском форуме в Челябинске

08.09.2022 09:36

Нацпарк «Таганай» впервые в его истории исследовали знатоки моллюсков

08.09.2022 09:26

УФСБ Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в особо крупном размере

08.09.2022 09:19

Фсе на барьбу с безграматнастью!

08.09.2022 09:00

«Смотрим на оптимизацию затрат»: как бизнесмены научились экономить на закупках и быстро получать товары

08.09.2022 00:16

В Челябинске 29 октября состоится фестиваль «Дискотека Радио Дача»

07.09.2022 21:20

Челябинский цинковый завод улучшает условия труда работников

07.09.2022 19:06

Предстоящей ночью ограничат движение на М-5 в районе Кунашака

07.09.2022 18:37

Челябинские подрядчики заменят по гарантии все погибшие деревья и высадят новые

07.09.2022 18:36

В четверг в Челябинской области местами ночные заморозки и дожди

07.09.2022 18:26

Анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября (18+)