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Умер малыш, пострадавший при взрыве газа в доме Магнитогорска

Происшествия
Сегодня, 10:02
Автор: 
Олеся Денисова

В областном ожоговом центре Челябинска умер полуторагодовалый малыш, пострадавший при взрыве газа и последующего пожара в одной из квартир пятиэтажного дома в Магнитогорске (Челябинская область).

Эту информацию подтвердили агентству в правительстве Челябинской области и в минздраве.

Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. Малыш получил ожоги 2-3 степени, обожжено 100% тела, в том числе у ребенка были ожоги верхних дыхательных путей.

Почти двое суток за жизнь малыша сначала боролись магнитогорские доктора, затем его отправили вертолетом санавиации в областной ожоговый центр в Челябинске. Несмотря на все предпринятые усилия, ребенка спасти не удалось.

Напомним, ЧП в доме №19 по улице Доменьщиков в Магнитогорске произошло 26 марта 2020 года около половины восьмого вечера. В результате погибли женщина, 14-летний подросток. Пострадали полуторогодовалый малыш и 58-летний мужчина.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
взрыв газа
Челябинский областной ожоговый центр
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