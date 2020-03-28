Пострадавшего при взрыве газа магнитогорского малыша вертолетом отправят в Челябинск

Врачи вторые сутки борются за жизнь полуторагодовалого малыша, пострадавшего при взрыве газа и последующего пожара в одной из квартир пятиэтажного дома в Магнитогорске (Челябинская область). Сегодня ребенка планируют доставить в областной ожоговый центр в Челябинске.

Напомним, ЧП в доме №19 по улице Доменьщиков в Магнитогорске произошло 26 марта около половины восьмого вечера. В результате погибли женщина, 14-летний подросток. Пострадали полуторогодовалый малыш и 58-летний мужчина. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. Малыш получил ожоги 2-3 степени, обожжено 100% тела, в том числе у ребенка ожоги верхних дыхательных путей. Как уточнили в администрации Магнитогорска, в настоящий момент его состояние остается крайне тяжелым.

«Докторам удалось за ночь чуть стабилизировать нашего магнитогорского малыша», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт. По ее словам, на сегодня заказан вертолет санитарной авиации для доставки малыша в ожоговый центр Челябинска.

«Очень хочется, чтобы чудо Вани Фокина произошло и с Ильей», - подчеркнула Ирина Альфредовна.

Как ранее сообщало агентство, Магнитогорский малыш Ваня Фокин стал известен на всю страну после своего чудесного спасения. В результате взрыва газа 31 декабря 2018 года произошло обрушение в подъезде дома. Погибли 39 человек. Малыш провел под завалами более суток, получил множественные травмы и ожоги. Многие назвали тогда его спасение и последующее восстановление настоящим чудом.