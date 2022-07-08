Уроженка Казахстана попалась на контрабанде сильнодействующих веществ

Уроженку Казахстана будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ. Уголовное дело направлено в суд.

Прокуратурой Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней уроженки Казахстана, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Контрабанда сильнодействующих веществ» и «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта».

«По версии следствия обвиняемая в декабре 2021 года в целях сбыта незаконно переместила через Государственную границу Российской Федерации препараты для снижения массы тела, содержащие сильнодействующее вещество - сибутрамин массой свыше 160 граммов, которые хранила по месту своего проживания в Челябинске», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В январе 2022 года сбыла покупателю часть препарата и была задержана сотрудниками полиции. Оставшееся сильнодействующее вещество было изъято из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г.Челябинска для рассмотрения по существу.