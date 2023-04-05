В аэропорту Челябинска задерживается вылет рейса в Норильск

Сегодня, пятого апреля, в аэропорту Челябинска произошла задержка вылета рейса 1279 по маршруту Челябинск-Норильск авиакомпании «Red wings» в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Норильска (снег).

На рейс зарегистрировано 73 пассажира, из них пять несовершеннолетних. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, время вылета по расписанию было запланировано на десять часов пять минут. Планируемое время вылета в 13 часов девять минут.

Оказание услуг пассажирам в аэропорту находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.