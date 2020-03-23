ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Агаповском районе на пожаре погибла годовалая девочка

Происшествия
Сегодня, 09:34

Пожар в Агаповском районе (Челябинская область) унес жизнь маленькой девочки. В момент возгорания ее мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и спала. Самостоятельно малышка выбраться из горящего дома не смогла.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Зингейка Агаповского муниципального района поступило на центральный пункт пожарной связи в воскресенье, 22 марта.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области, первой неладное заметила соседка. Вместе с еще одной женщиной она предприняла попытку попасть внутрь через дверь, но она не увенчалась успехом. Тогда они решили разбить окна. Им удалось вытащить из огненной ловушки мать и ее сына, мальчика 2019 года рождения. Они спали вместе на диване. Спасти годовалую девочку не удалось.

В прошлом году сотрудники местного отдела надзорной деятельности ипрофилактической работы навещали молодую семью и провели дополнительное обучение по правилам пожарной безопасности. Поскольку семья состоит на учете в органах социальной защиты также было принято решение установить в жилье автономные пожарные извещатели. В роковой день датчик успешно сработал, однако разбудить маму не получилось. По предварительным данным женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ФОТО: МЧС по Челябинской области

Отправить новость
Происшествия
19.03.20 14:10
В Исаково ночью горело цыганское поселение
Происшествия
06.03.20 10:41
В Сосновском районе сгорел производственный цех
Общество
05.03.20 11:45
В Челябинске на пожаре в многоэтажке серьезно пострадала пожилая женщина
Происшествия
02.03.20 12:25
В больнице Миасса удалось предотвратить крупный пожар
20.03.20 12:15
Вооруженный челябинец устроил дебош в баре на Кировке
20.03.20 12:04
Прокуратура и СК займутся голым магнитогорцем, который плавал в бассейне с маленькими детьми
20.03.20 11:56
В «ЧелябГЭТ» рассказали о причинах схода трамвая в Ленинском районе
19.03.20 16:15
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» приносит челябинским полицейским свои плоды
19.03.20 14:10
В Исаково ночью горело цыганское поселение
18.03.20 18:34
В Челябинской области СКР возбудил дело по факту выделения сироте непригодного жилья
18.03.20 14:09
Медики из Златоуста, по вине которых умерла двухлетняя девочка, избегут  наказания
18.03.20 13:13
Овцы подвели цыганок-мошенниц из Аши
17.03.20 16:48
В Челябинске один троллейбус сгорел, второй столкнулся с такси
17.03.20 15:31
Полицейские Челябинска предлагают горожанам разоружиться
Общество
21.03.20 16:28
Подробности
Подтвержден первый случай коронавируса в Челябинской области
Общество
21.03.20 17:53
Южноуральцы требуют серьезно наказывать тех, кто не соблюдает карантин по коронавирусу
Новости
Вчера, 21:52
Федерация
За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай коронавируса
21.03.20 22:47
Общество
Южноуральцы, контактировавшие с заболевшим миассцем, могут обследоваться на коронавирус
21.03.20 00:32
Общество
В субботу - особый день поминовения усопших
20.03.20 17:15
Среда обитания
В Челябинской области начали взрывать
20.03.20 17:07
Экономика
Малый бизнес попросил у Текслера поддержки
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
20.03.20 16:49
Происшествия
В СИЗО Челябинска повесился подозреваемый в хранении наркотиков
20.03.20 16:30
Происшествия
В Челябинске сегодня днем трамвай наехал на женщину, она в больнице
20.03.20 15:13
Происшествия
Полицейские задержали наркосадовода из Челябинска
20.03.20 13:18
Происшествия
Жительницу Златоуста, задушившую тяжелобольного отца, отправили в психбольницу
20.03.20 13:01
Происшествия
По факту оплаты проекта реконструкции набережной реки Миасс фирме из Казани возбуждено уголовное дело
Теги
пожар
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика