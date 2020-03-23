В Агаповском районе на пожаре погибла годовалая девочка

Пожар в Агаповском районе (Челябинская область) унес жизнь маленькой девочки. В момент возгорания ее мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и спала. Самостоятельно малышка выбраться из горящего дома не смогла.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Зингейка Агаповского муниципального района поступило на центральный пункт пожарной связи в воскресенье, 22 марта.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области, первой неладное заметила соседка. Вместе с еще одной женщиной она предприняла попытку попасть внутрь через дверь, но она не увенчалась успехом. Тогда они решили разбить окна. Им удалось вытащить из огненной ловушки мать и ее сына, мальчика 2019 года рождения. Они спали вместе на диване. Спасти годовалую девочку не удалось.

В прошлом году сотрудники местного отдела надзорной деятельности ипрофилактической работы навещали молодую семью и провели дополнительное обучение по правилам пожарной безопасности. Поскольку семья состоит на учете в органах социальной защиты также было принято решение установить в жилье автономные пожарные извещатели. В роковой день датчик успешно сработал, однако разбудить маму не получилось. По предварительным данным женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ФОТО: МЧС по Челябинской области