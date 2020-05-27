В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски
Сегодня, 27 мая, силовики пришли с обысками в Агентство инвестиционного развития Челябинской области. Представители следственного комитета региона производят выемку документов.
Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», следователей интересует работа Агентства инвестиционного развития в прошлые годы.
«В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проводятся следственные действия. Это связано с ведением АИР хозяйственной деятельности в 2014-2017 годах. Минэкономразвития Челябинской области оказывает необходимое содействие для оперативного и максимально объективного выяснения всех обстоятельств», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы министерства экономического развития Челябинской области Александра Благинина.
В силовых структурах региона пока воздерживаются от комментариев.
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