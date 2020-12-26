В Аргаяше пьяный водитель угробил 25-летнюю пассажирку

На трассе в Аргаяшском районе (Челябинская область) пьяный водитель улетел в кювет и врезался в дерево. Сам он остался жив, а вот его 25-летняя пассажирка погибла на месте, до приезда скорой помощи.
Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 26 декабря, в шесть часов утра на 59 километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.
«29-летний водитель, управляя автомобилем «Ливан Салано», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.