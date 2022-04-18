В Аше горит деревообрабатывающий цех

В Аше (Челябинская область) сегодня вечером, 18-го апреля, случился пожар в деревообрабатывающем цеху на улице Толстого.

Как отмечают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, пожару присвоен второй ранг опасности. Огонь распространился на кровлю и охватил площадь в 350 квадратных метра.

На месте происшествия работают четыре ствола «Б» и три звена газодымозащитной службы.

К счастью, обошлось без пострадавших. Угрозы распространения пламени на соседние здания нет.