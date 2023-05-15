15.05.2023
В Аше юный водитель на мопеде въехал в жилой и погиб
15.05.2023
«От Монтеверди до Щедрина»: челябинцам обещают фейерверк из музыки разных эпох
15.05.2023
Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом
15.05.2023
Челябинцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей на трех улицах
15.05.2023
В сквере у челябинской «Юности» заменят девять высаженных в прошлом году деревьев
15.05.2023
Челябинская и Костанайская области возродят былую традицию
В Аше юный водитель на мопеде въехал в жилой и погиб
10.05.2023
В Челябинской области лишенный прав водитель погиб, влетев в остановку
13.04.2023
В Златоусте большегруз въехал в жилой дом и загорелся, водитель погиб
05.04.2023
В жутком ДТП в Кунашакском районе погиб водитель ВАЗа, его машина превратилась в груду металла
02.04.2023
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023