В Аше юный водитель на мопеде въехал в жилой и погиб

В Аше (Челябинская область) сегодня, 15 мая, юный водитель на мопеде въехал в жилой дом и погиб.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, смертельная авария произошла в половину шестого утра на улице Коммуны, 44-А. По предварительным данным, юноша 2005 года рождения ехал на мопеде «Альфа YQ 50», не имея водительского удостоверения, без мотошлема, и, не справившись с управлением, вылетел за пределы проезжей части вправо, врезавшись в угол здания.

От полученных травм юный водитель погиб на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД установили, что ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения юный ашинец не привлекался.