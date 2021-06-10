10.06.2021
В Бакале на месте коммунальной аварии на водоводе работает прокуратура
10.06.2021
В Челябинске в ДТП с пятью автомобилями погибла девушка
10.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 11 июня
10.06.2021
Афиша на 11 июня
10.06.2021
В Снежинске огонь уничтожил 35,4 гектара леса на 59 миллионов рублей
10.06.2021
Спасатели Златоуста заступают на дежурство на туристических маршрутах
В Бакале на месте коммунальной аварии на водоводе работает прокуратура
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021