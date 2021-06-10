В Бакале на месте коммунальной аварии на водоводе работает прокуратура

В Челябинской области прокуратура даст оценку действиям коммунальщиков и чиновников Бакала по исполнению законодательства в сфере ЖКХ при обеспечении жителей услугой водоснабжения.

Выездную проверку Саткинская городская прокуратура организовала на основании публикаций граждан в социальных сетях о коммунальной аварии на водоводе по улице Ракшина в Бакале.

Как сообщает пресс-центр регионального надзорного ведомства, в настоящее время прокуратура контролирует ход проведения ремонта аварийного участка.

Оценить проверяющим предстоит действия должностных лиц МУП «Водоканал-Сервис» и администрации Бакальского городского поселения.