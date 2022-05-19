В Бредах найден мертвым восьмилетний мальчик

В поселке Бреды (Челябинская область) в одном из частных домов найдено тело восьмилетнего мальчика. По предварительной информации, ребенок мог покончить с собой.

Тело восьмилетнего мальчика было обнаружено 18 мая. Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.