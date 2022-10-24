24.10.2022
МегаФон покорил Эльбрус, установив на самой высокой горе России свою станцию
24.10.2022
Челябинских газовиков подняли по тревоге сообщением о «взрыве» газа
24.10.2022
Полицейские Челябинска задержали налетчика на микрофинансовую организацию
24.10.2022
В Чебаркуле будут судить банду с битами
24.10.2022
В парке Терешковой готовят дорожки для катания на коньках под открытым небом
24.10.2022
Экс-главу Теченского поселения осудили за халатность, послужившей причиной гибели подростка
В Чебаркуле будут судить банду с битами
Членами преступной группы оказались трое несовершеннолетних
24.10.2022
Полицейские Челябинска задержали налетчика на микрофинансовую организацию
24.10.2022
Экс-главу Теченского поселения осудили за халатность, послужившей причиной гибели подростка
21.10.2022
Бывшие силовики Верхнего Уфалея, не замечавшие «черных лесорубов», оштрафованы
21.10.2022
Вынесен приговор предприимчивому гинекологу из Еткуля
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022