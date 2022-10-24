В Чебаркуле будут судить банду с битами

Прокуратура Чебаркуля (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении 11 членов преступной группы, которая с битами напала на приезжих.

Членами преступной группы оказались трое несовершеннолетних (на момент совершения преступления). Нападение было совершено в мае 2021 года. Парни забили «стрелку» возле местного магазина приезжим.

«Вооружившись палками и бейсбольными битами они избили нескольких граждан и повредили автомобиль. Отдельные участники данной группы ранее, находясь в Миассе, избили местного жителя, причинив ему вред здоровью», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, один из обвиняемых, работая в салоне сотовой связи, незаконно разгласил сведения постороннему лицу.

Уголовное дело направлено в суд.