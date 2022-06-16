В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее

В Чебаркуле (Челябинская область) полицейский–кинолог помог собаке выбраться из строительной траншеи. Местные жители пытались помочь собаке выбраться из котлована самостоятельно, но не смогли и обратились за помощью к полицейским.

Животное, попавшее в затруднительную ситуацию, заметили местные жители. Видимо, собака соскользнула по крутым стенам канавы, выкопанной в ходе проведения ремонта теплотрассы, и, оказавшись в крутом овраге, не могла выбраться.

Сначала мужчины пытались помочь собаке выбраться из котлована самостоятельно. Для этого животное приманивали колбасой, но все попытки не увенчались успехом. Предложенное лакомство собака съела, а вот подпустить мужчин к себе не захотела и проявила агрессию. Мужчины даже спустили в траншею доски, чтобы животное смогло выбраться, однако шаткие мостки не внушили доверия и собака, сделав пару шагов, вернулась на трубы, лежащие в воде.

«С просьбой о помощи местные жители обратились к полицейским. Полицейский-кинолог отдельного взвода патрульно-постовой службы МО МВД России «Чебаркульский» Егор Леонтьев спустился в траншею и установил контакт с собакой, используя корм. Затем страж порядка использовал специальный длинный поводок, который набросил на шею собаки и, проследовав до края траншеи, выбрался сам и вытянул ее наверх к радости местных жителей – свидетелей спасательной операции и самого животного», - сообщили в региональном полицейском главке.

Жизни и здоровью собаки ничего не угрожает.