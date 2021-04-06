В Челябинске бизнесмена подозревают в попытке дачи взятки полицейскому

В Челябинске арестовали бизнесмена, подозреваемого в попытке дать взятку в размере 400 тысяч рублей полицейскому. По версии следствия, предприниматель не хотел, чтобы его привлекали к ответственности за продажу поддельной парфюмерии.

«В апреле текущего года на территории рынка в областном центре подозреваемый пытался дать взятку в сумме 400 тысяч рублей сотруднику полиции за непривлечение его к ответственности за сбыт контрафактной парфюмерной продукции», - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Полицейский отказался от взятки и сообщил о произошедшем руководству.

«Преступные действия были зафиксированы», - добавил Шишков.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ). Бизнесмену избрали меру пресечения в виде ареста. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения.