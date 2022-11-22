В Челябинске будут судить буйного дедушку, который напал на медсестру

Прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении 75-летнего дедушки, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на молодую медсестру.

Инцидент произошел в июле 2022 году в горбольнице №9 города Челябинске. 75-летнего дедушку, который был пьян, привезли с раной на подбородке, полученной в ходе драки. Все врачи были заняты оказанием медицинской помощи экстренным больным, дедушку уложили на кушетку в коридоре приемного покоя для ожидания.

«Но он зашел в кабинет медперсонала, сбросил со стола медицинские документы, на требования медицинской сестры не реагировал. Продолжая свои противоправные действия, с силой схватил за руки 22-летнюю медсестру и нанес ей удар по лицу», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

На допросе пенсионер рассказал, что распивал водку на улице в Ленинском районе Челябинска. Он поругался с собутыльником, и тот ударил его по лицу. Скорая доставила дедушку в больницу, а дальнейшие события он не помнит. Но при этом факт причинения телесных повреждений работнику медучреждения не признает, так как считает, что не мог никого ударить.

Уголовное дело направлено в суд.