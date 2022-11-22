22.11.2022
В Челябинске будут судить буйного дедушку, который напал на медсестру
22.11.2022
Экс-чиновник администрации Челябинска просил не отправлять его в колонию
22.11.2022
Челябинские студенты-географы вернулись из экспедиции по Балтийскому морю
22.11.2022
В Карталах задержан любитель чужих герефордов
22.11.2022
Назначен новый главный ревизор Челябинска
22.11.2022
Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету
В Челябинске будут судить буйного дедушку, который напал на медсестру
16.11.2022
После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру
16.11.2022
Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска
14.11.2022
Экс-директора колледжа Магнитогорска приговорили к обязательным работам
11.11.2022
Суд отказал водителю-убийце в УДО
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022