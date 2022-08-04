В Челябинске девушка выпала из окна многоэтажки

В Челябинске в микрорайоне Парковый – 2 девушка выпала из окна многоэтажки, расположенной по улице Петра Столыпина. Пострадавшая госпитализирована.

О ЧП сообщили в социальных сетях жители микрорайона «Парковый». По их словам, девушка упала на козырек подъезда. Ближайшее окно, которое было открыто в доме, расположено на пятом этаже.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС и медики. Девушку госпитализировали.