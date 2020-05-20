В Челябинске экс-начальник тюремной больницы села за получение взятки

В Челябинске вынесен приговор в отношении бывшей начальницы больницы федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Специализированная туберкулезная больница №3» ФСИН России по Челябинской области. За деньги она ставила «липовые» диагнозы заключенным, чтобы они могли выйти на свободу.

Бывший тюремный медик ГУФСИН по Челябинской области обвинялась по статьям «Получение взятки» и «Пособничество в мошенничестве».

«Женщина в 2017 году осужденная получила от представителей осужденного взятку в сумме более двух рублей за постановку диагноза о наличии у последнего тяжелого заболевания, препятствующего дальнейшему отбытию наказания. На основании фиктивного заключения медицинской комиссии, которую она возглавляла, были подготовлены документы о необходимости досрочного освобождения для направления в судебные органы», - сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Также тюремный медик получила взятку в виде бытовой техники и мебели за незаконное пребывание в больнице заключенных.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.