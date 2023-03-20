В Челябинске эвакуировали студентов вуза и сотрудников офисного центра

Сегодня, 20 марта, в Челябинский институт путей сообщения поступила информация от неизвестного о заложенной бомбе. На место выехали все оперативные службы. Студенты эвакуированы.

«В вузе опасных предметов обнаружено не было. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личностей, сообщивших заведомо ложную информацию», - рассказали в региональном полицейском главке.

Также известно, что жертвами лжеминера стали работники офисного центра «Челябинск-Сити». Их тоже эвакуировали.

Напомним, что в 2018-м году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Добавим, ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-ти лет.