12.04.2023
Восточный флер в камнерезном искусстве Урала
12.04.2023
В Копейске «заминировали» три школы
12.04.2023
ММК поделился достижениями в сфере промышленного туризма на форуме в Норильске
12.04.2023
Челябинцам озвучили интересные факты о «космическом» панно на Гагарина
12.04.2023
Автограф Юрия Гагарина: много ли их на Южном Урале?
12.04.2023
Жителей Челябинской области предупредили о возможном заморе рыбы
В Копейске «заминировали» три школы
20.03.2023
В Челябинске эвакуировали студентов вуза и сотрудников офисного центра
20.02.2023
В Челябинске из школы эвакуировали детей и сотрудников
10.11.2022
Заложенных взрывных устройств в школах Челябинска не обнаружено
10.11.2022
В Челябинске эвакуируют школьников
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023