В Копейске «заминировали» три школы

В Копейске (Челябинская область) из трех школ эвакуировали детей и учителей после сообщений о минировании.

На адреса электронных почт трех общеобразовательных организаций - № 6, №44 и №2 - пришли сообщения о заложенных взрывных устройствах. На место выехали все оперативные службы, включая кинологов с собаками.

«Территории учебных заведений были обследованы. Опасных предметов обнаружено не было», - сообщили в региональном полицейском главке.

Напомним, с 11 января 2018 года ужесточена ответственность за совершение данного вида преступлений. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет.

Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры, под которыми понимаются объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, либо повлекшее причинение ущерба свыше миллиона рублей влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.