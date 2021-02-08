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В Челябинске фальшивомонетчику в паштете из индейки передали сотовые телефоны

В СИЗО № 3 Челябинска в паштете из индейки и гусиной печени мужчина передал родственнику сотовые телефоны. Неожиданные несъедобные ингредиенты в посылке обнаружили бдительные силовики.

При досмотре содержимого посылки в СИЗО №3 бдительные сотрудники комнаты передач режимного учреждения обнаружили в нескольких пластиковых упаковках с паштетом неожиданные несъедобные ингредиенты.

«Челябинец хотел порадовать своего родственника не только паштетом из индейки и гусиной печени, но и средствами мобильной связи. Он аккуратно упаковал в продукты питания два сотовых телефона и зарядные устройства к ним», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

«Вкусная» посылка предназначалась мужчине, который отбывает срок по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

По данному факту проводится проверка.

Отправитель, который думал, что окажется хитрее силовиков, теперь заплатит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.