В Челябинске фальшивомонетчику в паштете из индейки передали сотовые телефоны

В СИЗО № 3 Челябинска в паштете из индейки и гусиной печени мужчина передал родственнику сотовые телефоны. Неожиданные несъедобные ингредиенты в посылке обнаружили бдительные силовики.
При досмотре содержимого посылки в СИЗО №3 бдительные сотрудники комнаты передач режимного учреждения обнаружили в нескольких пластиковых упаковках с паштетом неожиданные несъедобные ингредиенты.
«Челябинец хотел порадовать своего родственника не только паштетом из индейки и гусиной печени, но и средствами мобильной связи. Он аккуратно упаковал в продукты питания два сотовых телефона и зарядные устройства к ним», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.
«Вкусная» посылка предназначалась мужчине, который отбывает срок по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
По данному факту проводится проверка.
Отправитель, который думал, что окажется хитрее силовиков, теперь заплатит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.