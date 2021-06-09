В Челябинске фигурант дела о гибели ребенка от удара током остался на свободе

Суд Челябинска не стал арестовывать главного энергетика управляющей компании ООО «Агентство Вертикаль» по делу о гибели десятилетнего ребенка от удара током во дворе дома №32 на улице Марченко в ЖК «Театральный» (трагедия произошла в минувшее воскресенье, шестого июня).

По данным следствия, обвиняемый не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок, находящихся на территории подконтрольного ему жилого комплекса, что привело к гибели ребенка: мальчик получил смертельный удар током от неизолированных проводов, находившихся в свободном доступе.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Судья избрала в качестве меры пресечения запрет определенных действий, а именно запрет на общение с потерпевшей: обвиняемому нельзя подходить ближе чем на 300 метров к дому на Марченко, 32, где произошла трагедия, а также использовать средства связи.