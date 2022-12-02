В Челябинске ГИБДД разбирается в инциденте с участием автоледи и школьницы

Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства инцидента, который произошел днем первого декабря напротив дома №33 по улице Бейвеля с участием автоледи и девочки-пешехода.

По одной информации, водитель иномарки «Мазда» сбила девочку, по другой – она сама поскользнулась и попала по колеса машины. Пострадавшей школьнице назначили амбулаторное лечение.

Как отмечают родители девочки, автоледи утверждает, что не сбивала их дочку, а та упала сама.

«При движении по дороге необходимо быть предельно внимательными и уважать других участников дорожного движения, в первую очередь, пешеходов. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность», - взывают в ГИБДД Челябинска к автомобилистам.