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Без пострадавших

В Челябинске горел бизнес-центр «Полет»

Происшествия
Сегодня, 15:18
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня днем, 23-го марта, пожарные были подняты по тревоге в связи с возгоранием в бизнес-центре «Полет» в Центральном районе.

На место происшествия по адресу: улица Сони Кривой, 83 прибыли восемь пожарных автоцистерн и три автолестницы - пожару был присвоен повышенный номер сложности.

К моменту прибытия огнеборцев 15 человек, находившихся в 14-этажном здании, эвакуировались самостоятельно. Пожарным никого эвакуировать не пришлось. Пострадавших и погибших нет.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области предположили, что столь малолюдно в разгар рабочего дня в бизнес-центре было в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу - вероятно, большинство сотрудников перешли на «удаленку».

Как оказалось, ничего серьезного не случилось - в офисном здании загорелся вентиляционный короб. Задымления не было, распространения огня не произошло.

Причину произошедшего предстоит установить выехавшему на место сотруднику отделения дознания.

Как уточнили в пресс-центре чрезвычайного ведомства, одна автоцистерна оставалась на месте – огнеборцы, проверившие все помещения бизнес-центра, должны были исключить вероятность повторного возгорания.

Автор: 
Евгения Александрова
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