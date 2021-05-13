В Челябинске грузовик сбил женщину и протащил ее по дороге несколько метров

В Челябинске на улице Каслинской произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовик сбил женщину и протащил ее несколько метров. Пострадавшая погибла на месте.

Трагедия произошла в районе дома №3. Как сообщил заместитель начальника ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Калитюк, водитель автомобиля ДАФ совершил наезд на женщину, когда она переходила проезжую часть.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

По предварительной информации, водитель грузовика вез гараж и не заметил, что сбил пешехода.