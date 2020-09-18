В Челябинске ищут грабителя, который вынес из ювелирного магазина золота на миллион
Полицейские Челябинска ищут грабителя, который вынес из ювелирного салона золота на миллион рублей
В Челябинске неизвестный ограбил ювелирный салон, расположенный в Ленинском районе города. Угрожая продавцу применением насилия, он забрал с витрины все золотые украшения.
Преступление было совершено днем 16 августа. В ювелирный магазин, расположенный по улице Гагарина, зашел молодой человек и забрал все золото. Сумма ущерба составила около миллиона рублей.
Полицейские пока не нашли грабителя.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Челябинску, по данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 161 УК РФ «Грабеж».
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