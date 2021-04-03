В Челябинске из горящего общежития эвакуировались 108 человек

Сегодня, третьего апреля, в общежитии Челябинского дорожно-строительного техникума произошел пожар. Здание покинули 108 находившихся там жильцов.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме №1 на улице Чайковского поступило сегодня днем. На место направили силы и средства по повышенному номеру сложности.

«По прибытии первого отделения обнаружено горение вещей на пятом этаже. Из здания самостоятельно вышли на свежий воздух 108 человек. Пострадавших нет. Пожар на площади пять квадратных метров был благополучно потушен, помещения проветрены, жильцы смогли вернуться в свои жилища», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание розетки. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.