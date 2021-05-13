В Челябинске из крупного торгового комплекса эвакуировали больше ста посетителей

В Челябинске сегодня, 13 мая, из-за короткого замыкания в электроповодке в одном из магазинов ТК «Курчатов» из здания торгового комплекса эвакуировано около ста человек. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Они остались для проверки помещений.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном управлении МЧС, в ТК «Курчатов» сработала автоматическая пожарная сигнализация.

На место были направлены силы и средства по повышенному номеру сложности, потому что это здание с массовым пребыванием людей. Однако по прибытии повышенный номер отменили.

«По предварительной информации, произошло короткое замыкание микроволновки в подсобке в магазине «SPAR», расположенном в торговом комплексе «Курчатов». Люди были эвакуированы до прибытия подразделений. Пострадавших нет. На месте остались три единицы техники для проверки помещений», - рассказала сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Юлия Субтельная.