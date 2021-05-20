В Челябинске из полыхающего пункта приема металлов вынесли два газовых баллона

Сегодня, 20 мая, в Челябинске пожарные, работающие на тушении пластика на пункте приема металла, вынесли два газовых баллона из опасной зоны. Площадь пожара, по предварительным данным, достигла 70 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В группе «Вконтакте» «АнтиСмог» сообщили о том, что возгорание происходит под высоковольтной магистралью в районе предприятия «Челябвтормет» на улице Автодорожная.

«Силами подразделений МЧС была ликвидирована угроза линии электропередач, - пояснили в ГУ МЧС области. - Из опасной зоны были эвакуированы два газовых баллона».

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что открытое горение ликвидировали в 14.13. На месте пожара от МЧС задействовали шесть автоцистерн. Пострадавших нет.

Напомним, огромный черный столб дыма, возвышающийся над Челябинском, горожане заметили из разных районов города. На месте работают бойцы пожарно-спасательной части №7.

Видео: Олег Демченко