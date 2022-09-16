В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки

В многоквартирном доме в Ленинском районе Челябинска из-за возгорания кабеля в подвале эвакуировали жильцов одного из подъездов.

Вечером 15 сентября в службу 112 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом девятиэтажном доме по Копейскому шоссе.

«Мы дома в этот момент были. Вдруг снизу из стен повалил черный дым. Мы испугались. В подъезд выйти не могли, там все в дыму было. Приехал мой друг. Он нас с братом и бабушкой через балкон вытащил. Потом обратно залез, спас двух кошек наших», - рассказала жительница дома Анна.

«По прибытию расчетом происходило горение электрокабеля в подвальном помещении. Из подъезда спасены 12 человек, в том числе эвакуированы четыре ребенка - с помощью спаскомплектов, по маршевым лестницам. Самостоятельно вышли 50 человек , в том числе восемь детей», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадавших нет.