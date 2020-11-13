В Челябинске изъято 115 литров «незамерзайки», в которой может содержаться метанол

Сотрудники управления торговли Челябинска совместно с полицией вчера, 12 ноября, провели рейд по выявлению точек незаконной торговли «незамерзайкой», изъяв и отправив на экспертизу 115 литров продукции.

Как сообщили в администрации Челябинска, полицейские составили в отношении нарушителей протоколы об изъятии «незамерзайки».

Предпринимателям грозит штраф в размере до двух тысяч рублей и возбуждение дела об административном правонарушении.

Если в результате экспертизы выяснится, что в изъятой продукции содержится метанол (запрещенное вещество), сумма штрафа возрастет до 30-40 тысяч рублей.