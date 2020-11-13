ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске изъято 115 литров «незамерзайки», в которой может содержаться метанол

Происшествия
Сегодня, 10:09
Размер текста

Сотрудники управления торговли Челябинска совместно с полицией вчера, 12 ноября, провели рейд по выявлению точек незаконной торговли «незамерзайкой», изъяв и отправив на экспертизу 115 литров продукции.

Как сообщили в администрации Челябинска, полицейские составили в отношении нарушителей протоколы об изъятии «незамерзайки».

Предпринимателям грозит штраф в размере до двух тысяч рублей и возбуждение дела об административном правонарушении.

Если в результате экспертизы выяснится, что в изъятой продукции содержится метанол (запрещенное вещество), сумма штрафа возрастет до 30-40 тысяч рублей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 14:45
Педофилу-убийце из Сатки вынесен приговор
Вчера, 14:26
В Златоусте две недели ищут собственника квартиры, чтобы устранить коммунальную аварию
Вчера, 13:25
Руслан Гаттаров подал в суд на Тефтелева
Вчера, 12:53
Полицейскому из Челябинска, попавшемуся на получении взяток от мигранта, грозит восемь лет лишения свободы
Вчера, 12:38
Полицейские Златоуста задержали сбытчика фальшивок
Вчера, 11:34
Полицейский из Магнитогорска, попавшийся на краже продуктов из крупного супермаркета, отстранен от занимаемой должности
11.11.20 17:04
Кредит по паспорту умершего и его наследство - мошенницу ждет новый суд
11.11.20 15:53
Полиция Челябинска ищет автовандалов
11.11.20 15:51
Сибирская язва в Челябинской области может проснуться, если не принять меры
11.11.20 15:34
В Челябинске медик, спасающая жизни людей, в числе которых могли быть и "ковидные", стала жертвой аферистов
Общество
Вчера, 20:12
Текслер: Пока эпидситуация позволяет не принимать дополнительные ограничения, но мы готовы их ввести
Среда обитания
Сегодня, 10:40
Заявка на обустройство новой экотропы на горе в Златоусте получила грант Ростуризма
Новости
Сегодня, 11:12
Происшествия
Южноуральские полицейские обнаружили два домашних склада с боеприпасами и порохом
Сегодня, 09:24
Общество
Особенные дети Южного Урала начали летать
Сегодня, 09:16
Экономика
Россельхозбанк дает жителям Челябинской и Курганской областей возможность рефинансировать ипотеку на сельских территориях под 2,7%
Вчера, 18:32
Происшествия
Полицейские из Магнитогорска спасли людей на пожаре
Вчера, 16:53
Общество
Жители Старокамышинска обратятся к полпреду президента из-за планов по строительству нового мусорного полигона
Материалы рубрики
Сегодня, 11:12
Происшествия
Южноуральские полицейские обнаружили два домашних склада с боеприпасами и порохом
Вчера, 18:32
Происшествия
Полицейские из Магнитогорска спасли людей на пожаре
Вчера, 16:41
Происшествия
Цыганки из Копейска под видом покупки домашних животных «разводили» людей на деньги
Вчера, 15:29
Происшествия
ФСБ не дала начальнику колонии из Бакала поставить на поток снабжение заключенных наркотиками
Вчера, 14:45
Происшествия
Педофилу-убийце из Сатки вынесен приговор
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика