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В Челябинске лжесоцработники поменяли пенсионеру все его сбережения на билеты «Банка приколов»

Происшествия
Сегодня, 12:46
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Автор: 
Инна Шемаева

Пенсионер из Челябинска поверил, что в городе идет обмен денег и поменял все свои сбережения на билеты «Банка приколов». Он доверился мошенницам, которые представились социальными работниками. Мужчина лишился 130 тысяч рублей.

В полицию Курчатовского района Челябинска обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой аферисток. К нему в квартиру, расположенную в доме по Комсомольскому проспекту, пришли две женщины. Гости представились социальными работниками и сообщили, что в настоящее время проводится обмен денежных знаков банка России на купюры нового образца и готовы обменять имеющиеся у него сбережения на дому.

«Поверив мошенницам, потерпевший передал им имеющиеся у него сбережения в сумме 130 000 рублей, получив взамен билеты «Банка приколов», номиналом 1 000, 2 000 и 5 000 дублей. Только после ухода незваных гостей, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции просят челябинцев проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Если посторонние представляются сотрудниками социальной или любой другой службы, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Попросите пришедшего пригласить соседей, чтобы они присутствовали при вашем разговоре. Если в это время соседей нет дома, попросите визитера прийти в другое любое удобное для вас время, когда вы не будете находиться дома одни. Если это действительно сотрудник той службы, которую он называет, он выполнит вашу просьбу, а если нет, то таким образом вы сможете избежать возможных неприятностей.

«Помните, что никто и никогда не обменивает денежные знаки на дому. В первую очередь, это необходимо разъяснить самым доверчивым гражданам – пенсионерам, ведь именно они чаще всего попадают на уловки мошенников», - добавил начальник отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску Михаил Власов.

 

Если Вы подозреваете, что столкнулись с мошенниками, то сразу нужно обратиться в полицию по телефонам дежурной: 8(351)266-14-14, 265-02-00 или 02.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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