В Челябинске мальчика с третьего этажа новостройки снимали профессионалы

В Челябинске мальчику, забравшемуся на высоту, потребовалась помощь профессионалов.

Вечером 30 мая ребенок оказался на площадке третьего этажа новостройки по улице Мамина и не смог самостоятельно спуститься вниз.

Мальчика сняли с высоты прибывшие на место сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона – с помощью штурмовой лестницы.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, ребенок не пострадал.