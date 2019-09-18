В Челябинске машина охранного предприятия протаранила «Роспечать»
Происшествия
Сегодня, 15:51
На северо-западе Челябинска машина охранного предприятия столкнулась с иномаркой и протаранила киоск «Роспечати». Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Авария с участием машины охранного предприятия произошла сегодня, 18 сентября, на пересечении улиц Чичерина и 250 лет Челябинска.
«Столкнулись автомобиль «Форд Фокус» и «Лада Гранта». От удара один из автомобилей изменил направление движения и врезался в киоск. Пострадавших нет», - сообщил официальный представитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения Андрей Юрин.
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД Челябинска.
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