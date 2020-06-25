В Челябинске на дорогу выкинули рапорты полицейских с личными данными горожан

Жительница Челябинска обнаружила на обочине дороги рапорты полицейских областного центра, объяснительные горожан и другие документы, которые каким-то странным образом «потеряли» стражи порядка.

Кто выкинул полицейский архив с личными персональными данными жителей столицы Южного Урала? Ответ на этот вопрос будет дан в ходе начатой по данному факту служебной проверки.

О разбросанных на дороге по улице Радонежской полицейских документах агентству «Урал-пресс-информ» сообщила местная жительница Алла Бижко.

«Вчера шли из сада, выход на улицу Радонежская. А там, видать, «архив утилизировали». Вот тебе и личные данные. Фамилии, адреса, номера телефонов, паспортные данные. И это мы еще только на дороге сняли, в самом саду после проходной, как снегом все устлано. Вот тебе и архив МВД. Во всех красках, кто с кем, когда и где, все с места происшествия. И просто кипы бумаг. Я была в шоке от найденных документов, так как сама являюсь сотрудником службы безопасности, я знаю, что это такое», - сообщила Алла Бижко.

Полицейские документы датированы 2014 годом. По закону они хранятся пять лет, а потом должны были быть утилизированы стражами порядка.

«Я думаю, что там еще куча таких документов, только они разлетелись по кустам. Там такие масштабы были этой «макулатуры»! Сначала мы увидели эту свалку из бумаги и прошли мимо, и когда уже вышли на дорогу из сада, тогда я и рассмотрела эти документы», - добавила горожанка.

Кто разбросал документы с персональными данными челябинцев, причастны ли к этому сотрудники полиции, теперь предстоит выяснять самим стражам порядка.

«По факту обнаружения документов пятилетней давности в УМВД России по городу Челябинску проводится служебная проверка», - сообщила руководитель пресс-службы полиции Челябинска Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято решение. «Рассеянного» полицейского накажут.

Фото со страницы Аллы Бижко в соцсети