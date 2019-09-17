В Челябинске на нефтебазе горели бензовозы
Происшествия
Сегодня, 11:27
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске по неизвестным пока причинам вспыхнули два бензовоза. В результате ЧП один человек пострадал и доставлен в больницу.

Серьезный пожар на нефтебазе в районе поселка Федоровка произошел сегодня, 17 сентября, в начале десятого утра. Загорелись два бензовоза, которые в момент возгорания заправлялись.

«Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Огнем была охвачена площадь в 200 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован. В результате ЧП пострадал один человек. С ушибами и травмами он госпитализирован в лечебное учреждение. Характер травм уточняется», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. 

Причины возгорания бензовозов выясняют специалисты.

Фото: МЧС России по Челябинской области

Автор: 
Инна Шемаева
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