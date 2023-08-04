В Челябинске на подъездном пути предприятия сошли с рельсов два вагона со щебнем

В Челябинске на подъездном пути предприятия сошли с рельсов два грузовых вагона со щебнем, сообщается в официальном Telegram-каналах Уральской транспортной прокуратуры и Центрального МСУТ СКР.

«Третьего августа на подъездном пути ОАО «Челябоблтоппром» произошёл сход двух вагонов без опрокидывания при осуществлении маневровых работ», - сообщает ведомство. Инцидент произошел вблизи станции Шершни.

В результате инцидента задержек движения и пострадавших нет.

«В результате происшествия пострадавших нет, груз не рассыпался. Предварительная причина схода - кустовая гнилостность шпал», - сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

На месте происшествия работали следователи.

ВИДЕО: Центральное межрегиональное СУ на транспорте СКР

Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

По факту схода с рельсов железнодорожных вагонов Центральным МСУТ СКР организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

В рамках доследственной проверки проводится комплекс проверочных мероприятий, выясняются все причины и обстоятельства происшествия.