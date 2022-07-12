В Челябинске на проезжей части ВАЗ сбил мальчика на самокате

В Челябинске на проезжей части водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил мальчика на самокате.

ДТП произошло 11 июля в три часа дня на улице Академика Макеева. За рулем отечественной машины находился мужчина 1976 года рождения. Ребенка он сбил, когда тот пересекал проезжую часть дороги слева направо - по ходу движения транспортного средства.

Мальчик 2012 года рождения был госпитализирован с травмами, сообщает ГИБДД Челябинска.