В Челябинске на Свердловском проспекте только что сбили мотоциклиста

В Челябинске сегодня, 15-го мая, около половины восьмого вечера сбили мотоциклиста.

ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло по адресу: Свердловский проспект, 41.

На место происшествия оперативно прибыла скорая. Пострадавшему оказывают помощь. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы он получил и кто был виноват в столкновении.

Снимками с места аварии с агентством "Урал-пресс-информ" поделился постоянный читатель. По фото видно, что сильно досталось и мотоциклисту, и его "железному коню".