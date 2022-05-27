В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка

В Ленинском районе Челябинска бетонная плита упала на ребёнка, гулявшего на заброшенной стройке. Инцидент произошёл сегодня, 27 мая, на улице Масленникова. Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Прохожие услышали крики детей и пришли на помощь. Мужчины приподняли плиту, высвободили ногу мальчика и вызвали скорую помощь. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Челябинской городской службы спасения. «Очевидцы подняли плиту, помощь спасателей не потребовалась», - отметили в ведомстве.

В УМВД г. Челябинска о ЧП по данному факту никто не обращался. «Сообщений в дежурную часть не поступало», - прокомментировали в полиции.

Отметим, что за последнее время в Челябинской области произошло уже два подобных случая: бетонными плитами придавило двух подростков в Агаповском районе. В посёлке Первомайский погиб 13-летний школьник, а в посёлке Озёрный трагедия произошла с 17-летним парнем, который подрабатывал на разборе аварийного здания. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера сформирована правительственная комиссия, которая должна разобраться в деталях происшествий.