27.05.2022
За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое
27.05.2022
В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка
27.05.2022
Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ
27.05.2022
В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота
27.05.2022
В Миассе пенсионерка отдала курьеру-мошеннику 400 тысяч рублей
27.05.2022
КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция
В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка
Карен Даллакян: Мы передали для животных Донбасса четыре тонны гуманитарной помощи
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022