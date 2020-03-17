В Челябинске один троллейбус сгорел, второй столкнулся с такси

В Челябинске сегодня, 17-го марта, сгорел троллейбус пятого маршрута «Железнодорожный вокзал - АМЗ». Пострадавших нет.

К счастью, во время возгорания, случившегося в четвертом часу дня, людей в салоне не было. Как пишут в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте, водитель транспортного средства находился на обеденном перерыве.

ЧП произошло на конечной остановке на улице Блюхера. Пламенем был охвачен весь троллейбус. Пожарные прибыли на место спустя десять минут после вызова - в 15 часов 39 минут. Уже спустя две минуты возгорание было полностью ликвидировано, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причины и обстоятельства случившегося еще выясняются.

С еще одним троллейбусом в Челябинске ранним вечером вторника приключилась другая история - он столкнулся с автомобилем такси «Яндекс». ДТП произошло под мостом в Ленинском районе, сообщает «Челябинский транспорт». Движение затруднено.

Водитель легковушки разъезжаться не хочет. Считает, что вина в столкновении лежит на водителе общественного транспорта. Автомобилист заявил, что будет ждать сотрудников Госавтоинспекции, пишет "Челябинский транспорт".