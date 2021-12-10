В Челябинске подрядчик оставил без воды дома и социальные объекты

В Челябинске сегодня, десятого декабря, в начале седьмого утра многоквартирные дома и социальные объекты Курчатовского района остались без воды по вине подрядчика.

При прокладке силового кабеля подрядная организация «Подземные коммуникации» повредила водопровод.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с самого утра ведется работа по устранению повреждения. Ориентировочно работы будут завершены к полудню.

Отметим, в результате действий подрядчика водоснабжение было отключено по следующим адресам: улица Джалиля, 12, 14, 15, 16; улица Клайна, 2, 3, 7, 7-А (адм.), 9, 10; улица Шмакова, 36, 38, 40, 42, 46; Чуйкова, 25-Б (д/с), 37 (15 ж/д, 1д/с, 1 адм.).

Подвоз воды организован по адресам: Клайна, 7-9, Шмакова, 42.