В Челябинске погиб мужчина, сорвавшись с седьмого этажа

В Челябинске вчера, 15 июля, на улице Шота Руставели погиб мужчина, упав с балкона седьмого этажа. Как сообщают очевидцы, до этого он повис с внешней стороны балкона, схватившись за ограждение.

Сообщение от очевидцев на пульт диспетчера ЕДДС-112 поступило в 12:55. На место происшествия немедленно выехал экипаж спасателей Челябинской городской службы спасения.

«Когда мы приехали, пострадавший уже упал. Мы помогли медикам в оказании первой помощи пострадавшему, наложили шины и при помощи жёстких носилок эвакуировали его в машину скорой. Он был ещё жив», - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Александр Иванов.

Инцидент попал на камеру очевидца. На нем видно, как спасатели развернули автолестницу. Мужчина пытался достать до нее ногами, а на помощь ему поспевал спасатель. Но не успел буквально на метр – мужчина сорвался.

В результате падения 55-летний мужчина получил серьезные травмы: перелом ноги, руки, позвоночника, черепно-мозговую травму. Его экстренно госпитализировали, но позже пострадавший скончался.

Обстоятельства случившегося выясняются.