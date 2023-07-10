В Челябинске полицейские вызвали бригаду скорой помощи неадекватной горожанке

В Челябинске в воскресенье, девятого июля, в отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение от местной жительницы о том, что на детской площадке возле дома по Краснопольскому проспекту неизвестная женщина ведет себя неадекватно.

На место был незамедлительно направлен наряд полиции. Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили горожанку 1992 года рождения, проживающую в одном из домов квартала, которая по внешним признакам находилась в нестабильном состоянии, адекватно на вопросы не реагировала.

«Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала женщину в медицинское учреждение», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, телеграм-канал «ЧП и ДТП/Регион 74» сообщал со ссылкой на местных жителей, что странная женщина напала на девушку с ребенком, что она якобы преследовала их до подъезда, а потом напала и хотела похитить дитя. Инцидент попал на видео, которое было размещено в данном телеграм-канале.