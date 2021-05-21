В Челябинске появились эко-мошенники

В последнее время участились звонки на промышленные предприятия и хозяйственные объекты от псевдо-сотрудников министерства экологии региона. Они предлагают оказать предприятию платную услугу по актуализации экологической документации.

Для убедительности лже-сотрудники ссылаются на изменения в законодательстве и постоянные проверки министерства с требованием модернизации производства.

Кроме того, мошенники звонят обычным южноуральцам и настаивают на проведении проверок вентиляции с последующей установкой очистного оборудования. При этом они настаиваю на проведении работ, ссылаясь на якобы экологические и радиационные требования.

«Хочу напомнить всем организациям и гражданам, что министерство экологии не оказывает платных услуг и не дает разрешения вести переговоры от имени министерства всякого рода представителям или иным организациям, как и не требует установки того или иного оборудования от конкретного производителя или оформления документов от конкретной проектной организации», - предупредил предприятия и жителей замминистра экологии области Виталий Безруков.

Чиновник напомнил, минэкологии выполняет функции контроля и надзора и будет дальше требовать от предприятий выполнения всех экологических требований в рамках действующего законодательства и заключённых Соглашений.

Министерство намерено подать заявления в силовые органы по факту ложных звонков.