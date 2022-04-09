В Челябинске пожарные спасли из горящего дома маму с четырехлетним ребенком, эвакуировав их из квартиры на пятом этаже с помощью автолестницы.

Пожар произошел сегодня днем, девятого апреля, в доме на улице Захаренко – в квартире на третьем этаже горели вещи на площади шесть квадратных метров. Из жилища самостоятельно эвакуировались мужчина и женщина.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, общая эвакуация не проводилась, возгорание было ликвидировано в короткий срок.

По предварительным данным, его причиной могла стать неосторожность при курении.

Отметим, на ликвидации пожара работали девять огнеборцев с двумя автоцистернами и одной автолестницей.