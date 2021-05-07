В Челябинске пожарный в свой выходной спас мать с ребенком

Сотрудник Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Кизяков спас из полыхающего дома мать и ее трехлетнего ребенка. Героический поступок мужчина совершил в своей выходной, когда помогал родным на приусадебном участке.

Шестого мая Дмитрий помогал своей матери на участке в частном секторе «Сигнал» в Челябинске. Он заметил черный дым, который возвышался через несколько домов. Прибежав на место, он увидел, что полыхает надворная постройка. Пламя спешило захватить жилой дом.

«Оценив ситуацию и дав рекомендации по первоначальным действиям подбежавшим соседям, Дмитрий ринулся в дом. Ничего не подозревающая хозяйка, вместе с трехлетним ребенком, была выведена сотрудником МЧС на свежий воздух. Непосредственно в опасной зоне находился хозяйский автомобиль, который Дмитрий при помощи находящихся на месте соседей также отбуксировал на безопасное расстояние. Чтобы не допустить распространения огня и отстоять соседское жилье, майор внутренней службы Низяков приступил к «зачернению» горящей постройки, одновременно осуществляя защиту кровли жилого дома - из шланга с водой», - рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

На место прибыли пожарные, которые локализовали и ликвидировали пламя на площади 18 квадратных метров. При этом во время тушения огнеборцы вынесли два двадцатилитровых газовых баллона.

Сейчас сотрудники отдела дознания устанавливают причины пожара. Вероятно, что огонь возник из-за короткого замыкания электропроводки в надворной постройке.

«В адрес начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области пришло письмо от спасенной гражданки со словами признательности и благодарности Дмитрию Низякову «за слаженные действия и самоотверженность, за то, что он спас наш кров и нашу жизнь», - добавили в чрезвычайном ведомстве.