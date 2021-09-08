В Челябинске при проведении коммунальных работ трактор провалился под землю

В Челябинске на Комсомольском проспекте трактор провалился под землю. Разрушенный участок будет восстановлен до 18 сентября.

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства провал произошел в следствии работ, проводившихся компанией «УСТЭК- Челябинск». По информации сетевой организации, разрушенный участок будет полностью восстановлен до 18 сентября.